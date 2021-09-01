"Дорогі "кулес"! Прощаюся з вами і дякую за вашу любов. Я віддав все заради футболки Барселони і став частиною історії великого клубу. Йду з сумом у серці через те, що не зможу більше насолодитися вашою присутністю на трибунах, але пишаюся, що став одним з ваших фанатів", – написав Грізманн у своїх соцмережах.

Грізманн офіційно повернувся в Атлетіко – трансфер форварда Барселони затвердили в останній момент

За інформацією ESPN, Антуан повернувся до Атлетіко на правах оренди за 10 млн євро. В угоді між клубами є опція обов'язкового викупу француза за 40 млн євро.

Нагадаємо, Грізманн вже захищав кольори Атлетіко (2014-2019 роки), після чого француза придбала Барса, заплативши за гравця 120 млн євро.

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