Грізманн зрівнявся за голами за збірну Франції з легендарним Папеном

France's all-time top goalscorers:



Thierry Henry (51)

Michel Platini (41)

Olivier Giroud (39)

David Trezeguet (34)

Zinedine Zidane (31)

Antoine Griezmann (30)

Just Fontaine (30)

Jean-Pierre Papin (30)



