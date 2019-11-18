Грізманн зрівнявся за голами за збірну Франції з легендарним Папеном

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн за крок до того, аби увійти в п’ятірку найкращих голеадорів "галльських півнів".

Форвард каталонської Барселони Антуан Грізманн в останньому турі відбірного турніру Євро-2020 проти Албанії (2:0) зумів на 30-й хвилині матчу забити свій 30-й гол за збірну Франції.

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Цим результативним пострілом Грізманн зрівнявся за голами з Жан-П'єром Папеном і Жюстом Фонтеном і ділить з ними 6-е місце в списку найкращих бомбардирів команди в історії, констатує Твіттер статистичного порталу Squawka. Лише один гол, який дозволить Антуану увійти до п’ятірки найкращих голеадорів, відділяє 28-річного нападника від Зінедіна Зідана.

Першу сходинку у списку впевнено утримує Тьєрі Анрі – 51 гол, за ним йдуть Мішель Платіні (41) та Олів’є Жиру (39).

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