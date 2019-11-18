toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
СЕРБІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Грізманн зрівнявся за голами за збірну Франції з легендарним Папеном

16:17 157 Читать на русском
Грізманн зрівнявся за голами за збірну Франції з легендарним Папеном
Антуан Грізманн / Фото з відкритих джерел

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн за крок до того, аби увійти в п’ятірку найкращих голеадорів "галльських півнів".

Форвард каталонської Барселони Антуан Грізманн в останньому турі відбірного турніру Євро-2020 проти Албанії (2:0) зумів на 30-й хвилині матчу забити свій 30-й гол за збірну Франції.

Мессі випередив Роналду і Неймара в рейтингу найкращих дриблерів за останні 13 років

Цим результативним пострілом Грізманн зрівнявся за голами з Жан-П'єром Папеном і Жюстом Фонтеном і ділить з ними 6-е місце в списку найкращих бомбардирів команди в історії, констатує Твіттер статистичного порталу Squawka. Лише один гол, який дозволить Антуану увійти до п’ятірки найкращих голеадорів, відділяє 28-річного нападника від Зінедіна Зідана.

Першу сходинку у списку впевнено утримує Тьєрі Анрі – 51 гол, за ним йдуть Мішель Платіні (41) та Олів’є Жиру (39).

Відбір до Євро-2020: Франція здолала Албанію, Туреччина та Ісландія перемогли, Молдова посіла останнє місце в групі

blog_ava
"Бєсєдін шокував Маракану". Сербські ЗМІ – про холодний душ, урок від своїх фанів для українців і любов до Шевченка
13:02
14293
Теги
Євро-2020 Антуан Грізманн Антуан Грізманн Олів'є Жиру Олів'є Жиру Франція Франція Зінедін Зідан Зінедін Зідан Мішель Платіні Жан-П'єр Папен Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Жюст Фонтен Давід Трезеге Давід Трезеге
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
22
хв
Ірландія
21:45
Данія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук