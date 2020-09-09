Гол у ворота збірної Хорватії став 31-м для Антуана Грізманна у складі національної команди. Це дозволило зірці Барселони зрівнятись із Зінедіном Зіданом за кількістю голів за збірну Франції, повідомляє Goal.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Щоправда, до рекорду команди ще далеко – Грізманну потрібно ще 20 голів, аби наздогнати Тьєррі Анрі. Однак, Антуан має чудові шанси обігнати Давіда Трезеге (34 голи), і вже зовсім поруч розташувались Олів'є Жиру (40 забитих м'ячів) та Мішель Платіні (41).

Нагадаємо, збірна Франції повторила результат фіналу ЧС-2018 зі збірною Хорватії, здобувши перемогу (4:2). Це дозволило французам разом з португальцями стати лідерами групи A3.

Франція перестріляла Хорватію у Лізі націй – свято відкритого футболу та дежавю Мундіалю