Грізманн: Зідан став би найкращим тренером збірної Франції

Лідер Атлетіко Антуан Грізманн вважає, що французький фахівець може стати прекрасним тренером "трьох півнів".

"Я не знаю, чи довго ще працювати Дешам біля керма збірної Франції. Він буде керувати збірною стільки, скільки захоче, тому що заслуговує на повагу за приголомшливу роботу, яку він виконав на чолі команди.

Однак на мою думку, Зідан міг би стати найкращим тренером для збірної Франції.

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Наша команда на ЧС-2018 була дуже молодою, середній вік – 25 років.

Впевнений, що наші молоді гравці здатні на багато що. Наближається чемпіонат Європи, попереду ще один чемпіонат світу, і ми сподіваємося тріумфувати на цих турнірах", – передає слова Грізманна ESPN.

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