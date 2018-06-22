Грізманн залишається в Атлетіко: хто виграв і хто програв від такого рішення Антуана?

Антуан Грізманн прийняв рішення продовжити грати в Атлетіко, відмовившись від пропозиції приєднатись до Лео Мессі та Ко в Барселоні. Видання Squawka розповідає про переможців та невдах цієї трансферної саги.

Француз довго тримав інтригу. Іспанські ЗМІ за останні місяці втомились вгадувати настрій Грізманна: то він схилявся до варіанту переїхати на Камп Ноу, то навпаки хотів залишитись у Мадриді. Однак до старту чемпіонату світу Антуан дотримав слова та оголосив своє остаточне рішення: "Я залишаюсь".

Одразу після цього Грізманн та Атлетіко підписали новий контракт, за умовами якого угода француза розрахована до 2023 року. Найімовірніше, мадридський клуб прибрав з контракту клаусулу в розмірі 100 млн євро та підвищив своєму лідеру зарплатню (тепер француз буде заробляти 23 млн євро на рік).

Переможці

Атлетіко

Мадридці мають мету виграти Лігу чемпіонів 2018/19, фінал якої відбудеться на рідному Ванда Метрополітано. А як грати такий відповідальний сезон без головного бомбардира? Тому "матрацників" вже зараз можна називати фаворитами наступної ЛЧ.

Тим більше, 27-річний Грізманн починає бути для Атлетіко культовою фігурою. Після відходу Фернандо Торреса роздягальня знайде нового лідера та авторитета у вигляді Антуана. Таких історій у футболу вистачає: хоча б згадати Стівена Джеррарда, який вже гуляв по офісу Челсі, а потім передумав. І на Енфілді ніхто поганого слова про легенду Ліверпуля зараз не скаже. Так що Грізманн справді може стати іконою для фанатів Атлетіко.

Відхід Торреса і Грізманна знищив би сьогоднішню команду Дієго Сімеоне, а так "індіанці" отримують ще один шанс. Шанс, який після поразок від Реала у 2014 та 2016 роках, виглядав нереальним.

Люди в Атлетіко роблять усе, щоб клуб продовжував рости. Ми хочемо грати у фіналі Ліги чемпіонів на рідній арені. Сюди запрошують нових гравців та створюють сильний проект. Фанати, партнери та працівники клубу мене в усьому підтримують. Я відчуваю, що хочу продовжити тут грати.

Тома Лемар

Партнер Грізманна по збірній Франції узгодив контракт з Атлетіко у дні, коли майбутнє Антуана ще було невизначеним. Лемар відмовив англійським грандам, аби спробувати себе у Прімері пліч-о-пліч з Грізманном. Після відмови Антуана Барселоні вже екс-зірка Монако видихнув з полегшенням: він точно обрав топ-клуб, а не копію французького віце-чемпіона.

Лемар дає Атлетіко ще більшу варіативність у тактичних схемах, однак, скоріше за все, півзахиснику доведеться шукати себе у традиційних 4-4-2 та 4-2-2-2. Сімеоне будував команду під один стиль і тактику, тому кардинально змінювати нічого не буде. Лемар і Грізманн в одній команді – це гідний арсенал для боротьби за перші місця в усіх турнірах.

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Усман Дембеле

Ще один француз у цій історії. Усман навіть не наблизився до авансів, які йому видавали рік тому після переїзду на Камп Ноу. "І це заміна Неймару?", – іронічно запитує кожен, хто дивився за грою Дембеле у сезоні 2017/18. Спочатку вінгер травмувався та довго лікувався, а потім керівництво Барси ще й помітило погані звички свого недешевого новачка. Усман не лише має проблеми з елементарним вихованням, але й не звик прислухатися до порад тренерів, дієтологів та лікарів. Такого непрофесіоналізму штаб Барси не бачив вже давно.

Ернесто Вальверде розчарувався у можливостях Дембеле. Тренер точно віддав би Усмана в оренду, якби отримав Грізманна у свою команду. ЗМІ відправляли 21-річного француза в Ліверпуль, Челсі, Арсенал та... Атлетіко. Так-так, керівництво Барси готове було включити Усмана в угоду щодо трансферу Грізманна, але переговори провалились.

Тепер Дембеле вже точно немає чого боятись. Він залишиться з каталонцями ще мінімум на рік. І про це вже відверто заговорили на Камп Ноу, боси якого покладають серйозні надії на свого недавнього новачка. Ось так Грізманн подарував ще один шанс "новому Неймару".

Антоні Мартіаль

Останній сезон Мартіаль буде згадувати у нічних кошмарах. Жозе Моурінью остаточно розчарувався у форварді та посадив його на лаву запасних. Після трансферу Алексіса Санчеса Мартіаль взагалі забув про вихід на поле у матчах з перших хвилин. Все це призвело до однієї з головних сенсацій заявок збірних на ЧС-2018: Антоні не потрапив навіть у розширений список футболістів збірної Франції.

Як рішення Грізманна може допомогти Мартіалю? Барселона – мрія Антоні. Тепер француз справді може сподіватись на трансфер у цю команду. Принаймні, британські ЗМІ вірять у такий сценарій. За інформацією Daily Mail, Барса готова розпочати переговори з Манчестер Юнайтед, запропонувавши 60 млн євро за форварда.

Антоні не став гірше грати. Його статистика не надто погіршилась, порівняно з показниками річної давнини. 30 матчів в АПЛ і 9 голів за сезон 2017/18 – і це з 4-а травмами впродовж кампанії. Антоні забивав кожні 175 хвилин в АПЛ 2017/18 – частіше, ніж будь-який інший футболіст МЮ, який зіграв як мінімум 700 хвилин за команду в чемпіонаті. Так що Мартіаль просто не адаптувався до вимог Моурінью та сів "на банку". Якщо це розуміють у Барселоні, то шанс на перехід є.

Невдахи

Барселона

Барселона більше не топ-команда у єврокубках. Після ганьби у Римі всім стало зрозуміло, що головна проблема Барси останніх років – це трансфери. Каталонці купують, але не підсилюються. Пако Алькасер, Андре Гомеш, Люка Дінь? Кожен з них за останній сезон показав, що не дотягує навіть до рівня запасного у Барселоні. Антуан Грізманн міг зламати систему. Трансфер таких масштабів – це серйозна заявка на повернення в еліту.

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На Грізманна не вплинули переконання ні Мессі, ні функціонерів Барселони, які обіцяли Антуану особливу роль в команді. Француз все обдумав і зрозумів, що ніде, окрім Атлетіко, він не зможе бути більше, ніж просто гравцем.

Хосеп Бартомеу працював над трансфером Антуана з жовтня 2017 року. Президент Барселони не бачив і не шукав альтернативи. Тріо Мессі-Суарес-Грізманн лякало б і на папері, і на полі. Бартомеу наприкінці переговорів злякався санкцій від ФІФА, якими погрожував Атлетіко. Функціонер не дотиснув Грізманна, який сумнівався, і програв. Такий провал ще більше гніває фанатів та лідерів команди, які, за чутками, ненавидять Бартомеу. Тепер перехід Філіппе Коутінью в очах Лео Мессі та Ко – не велика перемога, а лише виняток з правил, який не змінює загальної картини.

Манчестер Юнайтед

Моурінью не відклав трансфер Грізманна у довгий ящик. Жозе почув відмову від француза рік тому, але не склав зброї. Португальський коуч, якщо вірити джерелам, близьким до Манчестер Юнайтед, планував дочекатись зручного моменту для пропозиції Антуану. Моурінью не думав, що після відмови Барселоні Грізманн одразу продовжить контракт з Атлетіко.

Для чого МЮ Грізманн? На думку Жозе, саме Антуан міг додати атаці "червоних дияволів" креативності та швидкості. Мартіаля замінили Санчесом, а Грізманн повинен був прийти на заміну Решфорду. Маркус також не вразив наставника Манчестер Юнайтед, який найближчим літом буде намагатись знайти ще одного форварда.

Всі, хто люблять шоу

Грізманн влаштував шоу. Антуан зняв 30-хвилинний фільм у документальному стилі, щоб сказати: "Я залишаюсь, це мій дім, мої фанати, моя команда". Для чого? Це можна було б сказати у 30-секундному відеоролику. Для шоу.

Француз спеціально скликав прес-конференції, на яких не оголошував свого рішення. Він тягнув інтригу настільки довго, наскільки це було можливо. Сестра, дружина, друзі, агент – до цього шоу були причетні усі близькі люди Грізманна.

Всі чекали драму. Дубль у фіналі Ліги Європи, освистування вболівальників, гарячі заяви Атлетіко, провокації Суареса. Було цікаво, погодьтесь. Можливо, тепер ми щось навіть втратили, адже зникла у цій історії інтрига, а разом з нею – шоу.