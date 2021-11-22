"Я хвилювався перед поверненням в Атлетіко. Знаю, що у мене був поганий старт, але я знав, що робитиму все можливе на полі, щоб підняти настрій. Поки все йде дуже добре. Я думаю, фанати Атлетіко люблять мене таким, яким я є, тому це ідеально для всіх. У мене є тренер, який довіряє мені, клуб, який довіряє мені. Моя дружина щаслива, мої діти щасливі. Я дуже щасливий на полі та за його межами.

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Втім, я радів і переходу в Барселону. Там у мене були чудові товариші по команді. Я багато чому навчився у тренерів, хоч іноді я не грав, і це було складно. Цей період не був катастрофою, адже щосезону я забивав майже 20 голів. Для мене було великою гордістю грати за Барселону", – цитує Грізманна Marca.

Нагадаємо, два роки тому Барса придбала зірку Атлетіко за 120 млн євро, а цього літа повернула гравця мадридцям в оренду. Грізманн провів за "блаугранас" 102 матчі та забив 35 голів.

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