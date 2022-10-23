Бетіс поступився Атлетіко в рамках 11-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Антуан Грізманн продовжує насолоджуватися статусом повноцінного гравця Атлетіко. Француз наочно доводить, що такий гравець не повинен грати по 30 хвилин за матч. Перемога над Бетісом – заслуга Грізманна. Він забив два класні голи. Перший – справжній шедевр. Антуан виконав "сухий лист".

Атлетіко завдяки дублю Грізманна здолав Бетіс і піднявся у топ-3 Ла Ліги, Еспаньйол розписав бойову нічию з Ельче

Перемога принесла Атлетіко 23 очки і підняла команду Дієго Сімеоне на третю сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, Бетіс з 20-ма пунктами залишився п'ятим.