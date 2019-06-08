Грізманн: Я вже знаю, де продовжу кар'єру

Нападник мадридського Атлетіко вже визначився зі своєю наступною командою.

Антуан Грізманн відзначив, що знає, де продовжить свою кар'єру після відходу з мадридської команди.

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"В якому клубі я опинюсь найближчим часом? Я вже знаю, де буду грати", – загадково відповів Грізманн на запитання журналіста Télématin. Раніше головним претендентом на француза називали каталонську Барселону, однак нападник вирішив поки не підтверджувати ці чутки.

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Нагадаємо, минулого місяця зірка Атлетіко офіційно оголосив, що покине "матрацників" цього міжсезоння.