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Грізманн: Я вже знаю, де продовжу кар'єру

19:32 773 Читать на русском
Грізманн: Я вже знаю, де продовжу кар'єру
Антуан Грізманн / Reuters

Нападник мадридського Атлетіко вже визначився зі своєю наступною командою.

Антуан Грізманн відзначив, що знає, де продовжить свою кар'єру після відходу з мадридської команди.

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"В якому клубі я опинюсь найближчим часом? Я вже знаю, де буду грати", – загадково відповів Грізманн на запитання журналіста Télématin. Раніше головним претендентом на француза називали каталонську Барселону, однак нападник вирішив поки не підтверджувати ці чутки.

Рівалдо закликав Барселону не підписувати Грізманна – він пропонує повернути колишню зірку каталонців

Нагадаємо, минулого місяця зірка Атлетіко офіційно оголосив, що покине "матрацників" цього міжсезоння.

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Теги
Трансфери Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко
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