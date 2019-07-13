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Грізманн: Я радий, що буду грати поруч із Мессі

13 липня 23:43 284 Читать на русском
Грізманн: Я радий, що буду грати поруч із Мессі
Антуан Грізманн / фото із соцмереж

Новачок Барселони Антуан Грізманн прокоментував свій перехід в каталонський клуб, а також розповів про цілі на наступний сезон.

"Я дуже щасливий, готовий працювати з командою з великим ентузіазмом. У мене є нові завдання, нові цілі та, сподіваюся, я зможу зробити все найкращим чином. Мета – виграти все: Кубок Іспанії, Прімеру та Лігу Чемпіонів.

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Я спілкувався з Умтіті та Дембеле, вони мої друзі, хочу повеселитися з ними. Я хотів переїхати сюди, і моя сім'я пішла за мною.

Я радий, що буду грати поруч із Мессі. Не міг дочекатися, щоб дізнатися, як це відбувається в повсякденному житті і на полі. Барселона – чудовий клуб, і я хочу почати працювати з моїми новими партнерами по команді і тренером", – цитує Грізманна Mundo Deportivo.

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Іспанія Барселона Барселона Трансфери Барселони Ліонель Мессі Ліонель Мессі Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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