Француз у своєму твіттері повідомив про народження доньки, яку назвали Альбою. Це вже третя дитина у родині Грізманна.

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Але найцікавіше те, що і Альба, і старші діти Мія та Амаро, народились в один день – 8-го квітня. Найстарша донька народилась у 2016 році, а син Амаро – рівно через три роки, у 2019-му.

До слова, Грізманн є суперником збірної України у відборі до ЧС-2022 та відзначився голом у ворота команди Шевченка. У поточному сезоні француз провів 41 матч, записавши до свого активу 14 голів та 11 асистів.

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