Антуан Грізманн увійшов в історію Атлетіко, ставши першим футболістом клубу, якому підкорилася позначка у 200 голів. Француз відзначився у матчі Ліги чемпіонів проти Айнтрахта Франкфурт, де мадридці здобули розгромну перемогу 5:1.

Грізманн офіційно продовжив контракт з Атлетіко

Головний тренер Дієго Сімеоне не приховував захоплення грою форварда. "Я вдячний Антуану за весь його час в Атлетіко. Він забив 200 голів – це неймовірно. Пам’ятаю, як він приїхав: низькорослий вінгер зліва, ми пробували його на різних позиціях, і він виріс до рівня чемпіона світу. Завжди був прикладом завдяки своїй праці й відданості. Сьогодні він отримав визнання, яке заслужив. Ми вдячні за все, що він дав нам і ще дасть, адже талант не має віку", – цитує Сімеоне GOAL.

На тлі чуток про можливий відхід до МЛС минулого літа, 34-річний Грізманн продовжив контракт з Атлетіко до 2027 року. Втім, в нинішньому сезоні він уже не є беззаперечним гравцем основи – провів лише 416 хвилин у дев’яти матчах, отримавши місце в старті чотири рази.

Попри обмежену роль, француз має шанс на нові вершини. Грізманн уже сьомий у списку рекордсменів Атлетіко за кількістю матчів і до кінця сезону може стати лише четвертим футболістом в історії клубу, який досягне позначки у 500 поєдинків.

