Французький нападник Антуан Грізманн визначився, що його "дім" не в Каталонії.

"З нетерпінням очікую на повернення додому", – написав Антуан у Twitter під новиною Атлетіко про підписання 30-річного француза.

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Керівництво "матрацників" домовилось з Барселоною про оренду нападника на два роки з обов'язковим викупом Антуана за 40 млн євро. Варто відзначити, що у 2019-му каталонці заплатили Атлетіко за французького нападника 120 млн євро.

У футболці "блаугрнас" Грізманн провів 102 поєдинки, в яких відзначився 35-ма голами та 17-ма асистами.

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