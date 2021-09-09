Нападник Антуан Грізманн не приховує радощів від переходу в Атлетіко після двох важких років виступів за Барселону.

"Я дуже щасливий, дуже. З усмішкою до вух. Я не спав десять днів, чекаючи цього моменту, і я насолоджуюся ним разом зі своєю сім'єю.

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У кожній грі я буду віддавати все за ті величезні зусилля, які вони доклали для мого повернення. Моя участь у переговорах була легкою, адже я знав, що Атлетіко хоче мене повернути. Я хотів повернутися у будь-якому разі, це стало очевидно. Атлетіко – найкраще місцем для мене, щоб бути щасливим на полі і за його межами. Це був трохи божевільний день, останні години ринку. Але все складалося добре, бо я дійсно хотів знову стати "матрацником". Я думаю, що це найкраще з того, що трапилося зі мною в останні роки.

Перші цілі? Спочатку забити гол вдома, знову відчути цей крик уболівальників. Це буде неймовірне відчуття при повному стадіоні", – цитує Грізманна Marca.

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