Грізманн визначився, де хоче завершити кар'єру – фанатам Барселони це не сподобається

Форвард Барселони Антуан Грізманн розповів про плани щодо завершення кар'єри.

"Перемога в Ла Лізі та Лізі чемпіонів з Барселоною – моя мрія і моя мета. Після цього вже можна вигравати все, що завгодно. Буде ще один чемпіонат світу в Катарі. І після цього можна перебратися в MLS.

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Не знаю, в яку команду перейшов би, але я дійсно хочу грати там. Моя мета – завершити свою кар'єру в Сполучених Штатах, щоб у мене була можливість добре грати, бути важливим елементом команди і боротися за титул", – цитує Грізманна Los Angeles Times.

Нагадаємо, Грізманн минулого літа перебрався до Барселони з Атлетіко за 120 млн євро. У нинішньому сезоні Ла Ліги Антуан провів 26 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.

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