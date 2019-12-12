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Грізманн відповів на закиди про відсутність спілкування з Мессі та Суаресом

18:19 609 Читать на русском
Грізманн відповів на закиди про відсутність спілкування з Мессі та Суаресом
Антуан Грізманн / фото із соцмереж

Нападник Барселони Антуан Грізманн розповів про свою адаптацію в каталонському клубі і пояснив, чому це може зайняти трохи більше часу, ніж очікувалося спочатку.

"Я вивчаю в команді нову роль, намагаюся якомога краще пізнати своїх товаришів по команді. Я не відразу розумів рух Суареса і Мессі на полі, але стаю кращим у цьому з кожним днем.

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Я дуже сором'язлива людина. Мені важко розмовляти з іншими через свою сором'язливість, але все прийде з часом. Зазвичай я не починаю розмову першим. Але ми вже вечеряли разом з Суаресом і Мессі. Думаю, що це повториться. Те, що відбувається за межами поля, допомагає нам у матчах", – наводить слова Грізманн офіційний сайт УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Грізманн нібито задумався про відхід з Барселони через непростіх стосунки з Мессі. Француз перейшов в каталонський клуб з мадридського Атлетіко під час літнього трансферного вікна за 120 млн євро.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Антуан Грізманн Антуан Грізманн Луїс Суарес Луїс Суарес
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