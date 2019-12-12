Грізманн відповів на закиди про відсутність спілкування з Мессі та Суаресом

Нападник Барселони Антуан Грізманн розповів про свою адаптацію в каталонському клубі і пояснив, чому це може зайняти трохи більше часу, ніж очікувалося спочатку.

"Я вивчаю в команді нову роль, намагаюся якомога краще пізнати своїх товаришів по команді. Я не відразу розумів рух Суареса і Мессі на полі, але стаю кращим у цьому з кожним днем.

Атлетіко уникнув покарання за смертельні погрози фанатів на адресу Грізманна

Я дуже сором'язлива людина. Мені важко розмовляти з іншими через свою сором'язливість, але все прийде з часом. Зазвичай я не починаю розмову першим. Але ми вже вечеряли разом з Суаресом і Мессі. Думаю, що це повториться. Те, що відбувається за межами поля, допомагає нам у матчах", – наводить слова Грізманн офіційний сайт УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Грізманн нібито задумався про відхід з Барселони через непростіх стосунки з Мессі. Француз перейшов в каталонський клуб з мадридського Атлетіко під час літнього трансферного вікна за 120 млн євро.

"Мессі і Роналду вже зачиняють лавочку": Маркевич і Ко – про того, хто візьме наступний "Золотий м’яч"