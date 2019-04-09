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Грізманн вдруге став батьком – наймиліше фото дня

00:14 170 Читать на русском
Грізманн вдруге став батьком – наймиліше фото дня
Еріка Чоперена та Антуан Грізманн / Фото sports.orange

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн має вагому причину забути прикру поразку від Барселони (0:2) у 31-му турі Ла Ліги.

В сім'ї Антуана Грізманна – поповнення. Еріка Чоперена, дружина форварда Атлетіко, народила чинному чемпіону світу сина. Новонародженого Грізманна батьки назвали Амаро.

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Це вже друга дитина у сімействі француза, 3 роки тому у пари народилась донечка Мія. Варто відзначити, що це трапилось також 8 квітня.

В поточному сезоні Ла Ліги Грізманн провів 31 матч, в яких відзначився 13-ма голами та 9-ма асистами.

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Теги
Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Іспанія
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