Грізманн в Барселону: перед французом каталонці презентують ще двох новачків – відомі дати

Сага з переходом форварда Атлетіко Антуана Грізманна в Барселону підходить до свого логічного завершення.

Барселона узгодила всі деталі з Атлетіко щодо трансферу Антуана Грізманна, повідомляє L'Equipe.

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Атлетіко отримає за свого форварда 120 млн євро, а контракт гравця з чинним чемпіоном Іспанії буде діяти до 2024 року.

Презентація 28-річного француза в таборі каталонського клубу відбудеться 11 липня, а вже через три дні Антуан проведе перше тренування з новими партнерами.

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За інформацією Marca, до цього часу Барса вже встигне презентувати Френкі де Йонга (5 липня), та екс-голкіпера Валенсії Норберто Нето (8-9 липня).