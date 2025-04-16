Лос-Анджелес, за який виступає Артем Смоляков, хотів посилити свій склад 34-річним французом. Однак варіант із переходом у МЛС викликав у Грізманна сумніви.

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Як повідомляє Relevo, під час міжнародної паузи Антуан провів перемовини з Атлетіко, за підсумками яких француз вирішив продовжити свій контракт з "матрацниками" до 2027 року. Нападник піде на скорочення зарплатні заради клубу. Також є ймовірність, що Грізманн залишиться в команді не тільки в наступному сезоні, а й до кінця дії угоди.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне, як і раніше, вважає Антуана ключовим гравцем і сам попросив клуб зробити все можливе, щоб втримати Антуана.

Француз за "матрацників" зіграв у 435 матчах, в яких забив 197 голів та віддав 91 асист. Грізманн – найкращий бомбардир в історії Атлетіко.

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