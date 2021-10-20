Француз став справжнім героєм першого тайму, своїм дублем повернувши Атлетіко в гру після 0:2. Але сам же мінімізував шанси мадридців на перемогу.

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На початку другої половини Грізманн здійснив грубий фол проти Роберто Фірміно. Антуан намагався ногою дістати високий м'яч, натомість влучивши бразильцю шипами в обличчя. Арбітр без роздумів показав червону картку.

Зрештою, Ліверпуль вирвав перемогу завдяки пенальті наприкінці матчу. Мерсисайдці з максимальними показниками після трьох турів очолюють групу В. Атлетіко з чотирма очками у активі залишився другим.

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