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Грізманн: У Мбаппе недостатньо розвинений інстинкт вбивці

24 червня 16:02 424 Читать на русском
Грізманн: У Мбаппе недостатньо розвинений інстинкт вбивці
Кіліан Мбаппе / Фото: соцмережі

Форвард збірної Франції Антуан Грізманн поділився враженням про гру товариша по команді Кіліана Мбаппе.

"Чи справляє Мбаппе на мене враження? Ні, я ж бачу його кожен день. Але те, що він робить в свої 19 років, вражає. Ми повинні допомагати йому залишатися на правильному шляху, щоб Кіліан міг прогресувати.

У нього ще недостатньо розвинений інстинкт вбивці, на мій погляд. Якщо ж він розвинеться, то Кіліан стане справжньою зіркою", – сказав Грізманн у коментарі Le Figaro.

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Теги
ЧС 2018 Антуан Грізманн Антуан Грізманн Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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