Напередодні збірна Франції завдяки голам Чуамені та Жиру здолала Англію (2:1) і пробилась у півфінал ЧС-2022. Форвард "трикольорових" Антуан Грізманн віддав дві результативні передачі і став найкращим асистентом в історії своєї національної команди за останні 50 років, повідомляє Opta.

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Загальна кількість гольових передач нападника Атлетіко сягнула 28, що дозволило обійти за цим показником легендарних Тьєррі Анрі та Зінедіна Зідана, у яких було по 26 асистів.

Нагадаємо, у півфіналі Мундіалю Франція зіграє з Марокко. Поєдинок відбудеться 14 грудня о 21:00.

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