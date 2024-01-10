У ці хвилини Реал і Атлетіко зустрічаються в Саудівській Аравії в рамках півфіналу Суперкубка Іспанії. На 37-й хвилині зустрічі форвард "матрацників" Грізманн зрівняв рахунок, забивши Кепі з середньої дистанції – і тим самим став найкращим бомбардиром в історії "червоно-білих". Цей гол став для француза 174-м у складі Атлетіко, завдяки якому він остаточно обійшов у званні найрезультативнішого гравця клубу Луїса Арагонеса (173 м'ячі).

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Гол Антуана у ворота Реала Marca назвала "витвором мистецтва", який "відповідає своїй легенді". Результативному удару Грізманна передував фінт, який принизив Луку Модріча – француз посадив хорватського півзахисника на п'яту точку, ефектно позбувшись опіки.

До слова, Грізманн узяв участь і в першому взятті воріт "бланкос" – на 6-й хвилині француз оформив гольову передачу на Ермосо.