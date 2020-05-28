Грізманн сміливо поекспериментував із зачіскою – форвард Барселони наслідує Роналду

Нападник Барселони Антуан Грізманн вразив своїм новим стилем прес-службу каталонського клубу.
Антуан Грізманн приїхав на тренування Барселони з новою зачіскою.
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Голову 29-річного француза прикрашала стильна косичка, замість традиційних кучерів. Варто відзначити, нещодавно зірка Ювентуса Кріштіану Роналду похизувався майже ідентичною зачіскою.
Нагадаємо, Грізманн минулого літа перебрався в Барсу з Атлетіко за 120 млн євро. У нинішньому сезоні Ла Ліги Антуан провів 26 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.
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