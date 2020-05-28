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Грізманн сміливо поекспериментував із зачіскою – форвард Барселони наслідує Роналду

06:00 719 Читать на русском
Грізманн сміливо поекспериментував із зачіскою – форвард Барселони наслідує Роналду
Антуан Грізманн / Фото Mundo Deportivo

Нападник Барселони Антуан Грізманн вразив своїм новим стилем прес-службу каталонського клубу.

Антуан Грізманн приїхав на тренування Барселони з новою зачіскою.

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Голову 29-річного француза прикрашала стильна косичка, замість традиційних кучерів. Варто відзначити, нещодавно зірка Ювентуса Кріштіану Роналду похизувався майже ідентичною зачіскою.

Нагадаємо, Грізманн минулого літа перебрався в Барсу з Атлетіко за 120 млн євро. У нинішньому сезоні Ла Ліги Антуан провів 26 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.

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Допис, поширений FC Barcelona (from ) (@fcbarcelona)

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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