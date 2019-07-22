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Грізманн розповів, як Мессі та Суарес відреагували на його прихід у Барселону

16:52 140 Читать на русском
Грізманн розповів, як Мессі та Суарес відреагували на його прихід у Барселону
Мессі та Грізманн / Reuters

Зірковий новачок каталонців поділився думкою щодо адаптації в команді.

"У товариському матчі проти Челсі (23 липня – прим.) я вперше вийду на поле у цій футболці. З нетерпінням очікую гри з новими партнерами, хочу насолоджуватися кожною хвилиною.

"У нас є інші гравці", – Грізманн поділився думкою стосовно імовірного приходу Неймара в Барселону

Я ще не отримував повідомлень від Ліонеля Мессі, а от Луїс Суарес вже встиг привітати мене. Команда прийняла мене просто чудово, сподіваюся, я зможу приносити користь якомога швидше. Зараз я турбуюсь лише про якісну підготовку до сезону, хочу зрозуміти всі вимоги тренера", – розповів Грізманн в коментарі Marca.

Нагадаємо, 28-річний чемпіон світу перейшов з Атлетіко в Барселону цього літа за 120 мільйонів євро.

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