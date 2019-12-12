Грізманн розповів, чому покинув Атлетіко – француза не мотивує перемога в Лізі чемпіонів

Нападник Барселони Антуан Грізманн зізнався, що не програні фінали Ліги чемпіонів 2014 та 2016 змусили його піти з Атлетіко.

"Я йшов з Атлетіко не заради перемоги в Лізі чемпіонів і трофеїв. Я пішов, щоб освоїти новий стиль і філософію гри. Щоб спробувати свої сили в іншій команді. Атлетіко здатен виграти Ла Лігу або Лігу чемпіонів в будь-який момент.

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Дуже боляче поступатися у фіналі... Завжди буде боляче, навіть якщо я виграю Лігу чемпіонів з Барсою. Навіть через 10 чи 15 років буде так само боляче", – наводить слова Грізманн офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що під час свого п'ятирічного перебування в Мадриді 28-річний француз забив за Атлетіко 133 м'ячі та віддав 50 гольових передач у 257 матчах. Грізманн перейшов у Барселону під час минулого літнього трансферного вікна за 120 млн євро.

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