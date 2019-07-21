toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР

Грізманн: Розплакався, коли дізнався про трансфер у Барселону

07:30 881 Читать на русском
Грізманн: Розплакався, коли дізнався про трансфер у Барселону
Антуан Грізманн у Барселоні / ФК Барселона

Новачок Барселони Антуан Грізманн розповів про перші миттєвості після переходу в каталонський клуб.

Сага з переходом Грізманна в Барселону була однією з найголовніших епопей літа. Вона завершилась успішно для чемпіона світу-2018, який все ж став гравцем "блаугранас", хоча Атлетіко ще має певні претензії до Барселони через цей трансфер.

Федерація футболу Іспанії відкрила справу проти Грізманна та Барселони

"Перші дні у Барселоні минули добре. Мене добре прийняла як команда з тренерським штабом, так і весь персонал, тому я насолоджуюсь перебуванням у цьому клубі.

Зізнаюсь, коли я дізнався, що мій перехід офіційно завершений, то зателефонував батькові і розплакався. Поруч зі мною були дружина з дітьми, це були неймовірні миттєвості", – цитує Грізманна Marca.

Нагадаємо, Грізманн виступатиме в Барселоні під 17-м номером.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні

blog_ava
Міжнародний кубок чемпіонів: Бенфіка розгромила Чівас
01:01
290
Теги
Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
34
хв
Ювентус
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук