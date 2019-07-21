Грізманн: Розплакався, коли дізнався про трансфер у Барселону

Новачок Барселони Антуан Грізманн розповів про перші миттєвості після переходу в каталонський клуб.

Сага з переходом Грізманна в Барселону була однією з найголовніших епопей літа. Вона завершилась успішно для чемпіона світу-2018, який все ж став гравцем "блаугранас", хоча Атлетіко ще має певні претензії до Барселони через цей трансфер.

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"Перші дні у Барселоні минули добре. Мене добре прийняла як команда з тренерським штабом, так і весь персонал, тому я насолоджуюсь перебуванням у цьому клубі.

Зізнаюсь, коли я дізнався, що мій перехід офіційно завершений, то зателефонував батькові і розплакався. Поруч зі мною були дружина з дітьми, це були неймовірні миттєвості", – цитує Грізманна Marca.

Нагадаємо, Грізманн виступатиме в Барселоні під 17-м номером.

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