Грізманн вирішив розірвати контракт з Huawei після того, як компанію звинуватили у використанні примусової праці уйгурів на фабриках. Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

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Ба більше, Huawei підозрюють в організації стеження за представниками цієї етнічної меншини. Повідомляється, що дані про них компанія могла передавати китайській владі.

"Через сильні підозри в тому, що Huawei внесла свій вклад в розробку "уйгурської тривоги" за допомогою програмного забезпечення для розпізнавання осіб, я негайно припиняю своє партнерство з компанією", – йдеться у заяві Грізманна.

Згідно з доповіддю Australian Strategic Policy Institute, опублікованою у березні 2020-го, влада КНР залучала мінімум 80 тисяч уйгурів до праці на фабриках міжнародних компаній, серед яких були Huawei, Apple, BMW, Nike, Samsung, Sony і Volkswagen.

Зауважимо, уйгури – це корінний народ Східного Туркестану, які за віросповіданням мусульмани. Китай звинувачують у репресіях та обмеженні релігійних і культурних прав цієї групи населення.

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