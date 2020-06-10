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Грізманн провів карантин з користю – француз назвав чемпіонський рецепт для Барселони

20:27 131 Читать на русском
Грізманн провів карантин з користю – француз назвав чемпіонський рецепт для Барселони
Антуан Грізманн / Фото ФК Барселона

Форвард Барселони Антуан Грізманн готовий вести каталонців за золотими медалями Ла Ліги.

 

"Я відпочив, у мене п'ять років не було такого відпочинку, як цей. Тому у фізичному і психологічному плані це корисно. Я провів час з сім'єю і дітьми, а тепер готовий повернутися.

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Все в руках Барселони. У нас попереду 11 матчів, і якщо ми переможемо в усіх, станемо чемпіонами. Думаю, ми готові перемагати і отримувати задоволення від футболу. Хочу бути важливою частиною команди – як на полі, так і за його межами", – цитує Грізманн офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після 27-ми турів Ла Ліги Барселона лідирує, випереджаючи Реал на 2 очки. Прімера виходить з карантину вже 11 червня матчем Севілья – Бетіс, початок о 23:00.

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Іспанія Барселона Барселона Мальорка - Барселона Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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