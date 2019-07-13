Грізманн прибув у розташування Барселони

Новоспечений нападник Барселони Антуан Грізманн готується до презентації у статусі гравця каталонців.

Прес-служба Барселони опублікувала відео з офіційної фотосесії француза, яка відбулася сьогодні, 13 липня.

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Нагадаємо, Барселона підписала Антуана Грізманна, сплативши Атлетіко клаусулу гравця в розмірі 120 млн євро.

Втім, мадридці налаштовані судитись із "блаугранас" через трансфер чемпіона світу. На думку представників Атлетіко, Барселона винна "матрацникам" ще 80 млн євро, позаяк домовилась із гравцем ще до моменту офіційного зниження розміру відступних з 200 до 120 млн.

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