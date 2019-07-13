toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНТУАН ГРІЗМАНН ДИНАМО - БРЕНТФОРД

Грізманн прибув у розташування Барселони

22:25 503 Читать на русском
Грізманн прибув у розташування Барселони
Антуан Грізманн / фото із соцмереж

Новоспечений нападник Барселони Антуан Грізманн готується до презентації у статусі гравця каталонців.

Прес-служба Барселони опублікувала відео з офіційної фотосесії француза, яка відбулася сьогодні, 13 липня.

Барселона витратила на трансфери мільярд євро за 5 років – еліта АПЛ опинилася позаду

Нагадаємо, Барселона підписала Антуана Грізманна, сплативши Атлетіко клаусулу гравця в розмірі 120 млн євро.

Втім, мадридці налаштовані судитись із "блаугранас" через трансфер чемпіона світу. На думку представників Атлетіко, Барселона винна "матрацникам" ще 80 млн євро, позаяк домовилась із гравцем ще до моменту офіційного зниження розміру відступних з 200 до 120 млн.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні

blog_ava
Помер брат Зідана
18:20
4143
Теги
Іспанія Відеоновини Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона Трансфери Барселони
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
33
хв
Сенегал
19:00
Туніс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук