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Грізманн позмагався із зіркою НБА у незвичному спринті з м'ячем – форвард Барселони не залишив шансів супернику

16 січня 18:44 925 Читать на русском
Грізманн позмагався із зіркою НБА у незвичному спринті з м'ячем – форвард Барселони не залишив шансів супернику
Антуан Грізманн / Фото ФК Барселона

Нападник Барси Антуан Грізманн залучає зірок баскетболу до гри мільйонів.

Легендарний гравець НБА Стів Неш завітав на тренувальну базу Барселони та потрапив до рук Антуана Грізманна.

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Зірки спорту вирішили позмагатись, хто зних кращий і обрали для цього біг з набиванням м'яча. Тут форвард "блаугранас" поставив суперника на місце, показавши, що це його стихія. Хоча, варто віддати належне Нешу, він достойно справився із завданням, з такою технікою баскетболіст б не загубився в УПЛ.

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