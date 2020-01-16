Грізманн позмагався із зіркою НБА у незвичному спринті з м'ячем – форвард Барселони не залишив шансів супернику

Нападник Барси Антуан Грізманн залучає зірок баскетболу до гри мільйонів.

Легендарний гравець НБА Стів Неш завітав на тренувальну базу Барселони та потрапив до рук Антуана Грізманна.

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Зірки спорту вирішили позмагатись, хто зних кращий і обрали для цього біг з набиванням м'яча. Тут форвард "блаугранас" поставив суперника на місце, показавши, що це його стихія. Хоча, варто віддати належне Нешу, він достойно справився із завданням, з такою технікою баскетболіст б не загубився в УПЛ.

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