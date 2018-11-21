Грізманн пояснив, чому французьким футболістам важко боротися за "Золотий м'яч"

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Лунін отримав шанс заграти за Леганес у Прімері – головний переможець матчів збірної України має вийти на Алавес
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Представник Барселони двічі зустрічався з Неймаром в ЛондоніІспанія — 16:35 269
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Наступний рік буде великим, або Філ Джонс і Де Хеа у нашій збірній: реакція соцмереж на матч Україна – ТуреччинаЗбірна України — 14:25 3382
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Шахтар – найкращий у Європі за двома важливими показниками: у чому "гірники" перевершують Манчестер Сіті та БарселонуУкраїна — 14:14 2599
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"Граємо казна-де – такі спаринги нікому не потрібні". Україна – Туреччина, або Чому Луческу ще зарано на пенсіюЗбірна України — 13:00 3536
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