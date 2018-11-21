Грізманн пояснив, чому французьким футболістам важко боротися за "Золотий м'яч"

Нападник Атлетіко і збірної Франції Антуан Грізманн вважає, що на його батьківщині не схвалюють бажання футболістів вигравати індивідуальні нагороди.

"Я хочу виграти "Золотий м'яч". Однак я не одержимий цією ідеєю, у Франції з цим проблема. Тут людям не подобається, якщо ти прагнеш вигравати індивідуальні нагороди.

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Я пишаюся тим, що перебуваю серед номінантів. Сподіваюся перемогти, хоча, звичайно, є й інші гравці, які можуть виграти, вони теж заслуговують на цю нагороду. Подивимося, як все складеться", – цитує Грізманна Goal.com.

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