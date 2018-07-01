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Грізманн порівняв збірну Уругваю з мадридським Атлетіко

15:48 317 Читать на русском
Грізманн порівняв збірну Уругваю з мадридським Атлетіко
Антуан Грізманн / ФІФА

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн порівняв гру майбутнього суперника французів по чвертьфіналу ЧС-2018 з мадридським Атлетіко.

"Я думаю, уругвайці в матчі з нами не будуть нікуди поспішати, будуть тиснути на суддю. Це їх стиль. В Атлетіко ми діємо так само. Франції доведеться звикнути до такої гри. Матч буде важким, тому нам потрібно буде зберігати спокій і якомога щільніше пресингувати захисників.

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Стиль гри Уругваю був добре помітний в грі з Португалією. Вони використовують схему 4-4-2, а форварди допомагають при контратаках. Вони грають спільно і допомагають один одному. В Атлетіко ми намагаємося робити те ж саме. Мені подобається такий футбол.

Мені подобається Кавані, він багато працює в обороні і діє на користь команді. Він дуже хороший нападник, оскільки створює багато простору для своїх партнерів. Кавані ніколи не здається і максимально ефективно використовує свої моменти. Якщо він не зможе зіграти з Францією через травму, буде прикро. З іншого боку, гравець, який його замінить, буде не менш сильним і жорстким, в цьому я впевнений", – цитує Грізманна RMC Sport.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

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ЧС 2018 Франція Франція Уругвай - Франція Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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