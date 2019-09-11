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Грізманн підтримав ідею зупиняти матчі через гомофобні та расистські пісні

12:32 234 Читать на русском
Грізманн підтримав ідею зупиняти матчі через гомофобні та расистські пісні
Антуан Грізманн / AS

Нападник Барселони та збірної Франції Антуан Грізманн поділився думкою, як слід боротись із гомофобією та расизмом у футболі.

"Як на мене, дуже добре зупиняти поєдинки через гомофобні чи расистські пісні. Якщо припиняти матчі, то вболівальникам це не сподобається, а тому вони перестануть це робити", – поділився Грізманн в коментарі RTL.

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Відзначимо, що президент Французької федерації футболу Ноель Ле Грат закликав продовжувати матчі попри расизм та гомофобію. На його думку, самі клуби мають розібратись зі своїми вболівальниками.

Нагадаємо, матчі французької Ліги 1 у Ніцці та Метці були призупинені через гомофобні банери та вигуки з боку фанатів.

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Теги
Франція Франція Франція Расизм у футболі Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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