toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Грізманн підтримав ідею повернення Неймара в Барселону

18:05 214 Читать на русском
Грізманн підтримав ідею повернення Неймара в Барселону
Антуан Грізманн / Marca

Форвард Барселони Антуан Грізманн готовий до конкуренції з Неймаром в атакувальній ланці каталонців.

Грізманн не проти можливого приходу Неймара в Барселону, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона оголосила заявку на Суперкубок Іспанії – три зіркові гравці основи поза складом

Зазначається, що француз розуміє, що поява бразильця багато дасть Барселоні в атаці, та сприймає його можливий прихід як посилення, а не загрозу своїм позиціям. Окрім того, Грізманн вважає, що навіть разом з Неймаром в складі йому знайдеться місце на полі.

До слова, Антуан провів 24 поєдинки за Барселону в поточному сезоні, відзначившись 8 голами та 4 результативними передачами.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України

blog_ava
ПСЖ готовий заплатити неймовірну суму за двох гравців Мілана
08:27
4121
Теги
Трансфери Іспанія Барселона Барселона Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Неймар в Барселону Антуан Грізманн Антуан Грізманн Неймар Неймар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
50
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук