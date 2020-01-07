Грізманн підтримав ідею повернення Неймара в Барселону

Форвард Барселони Антуан Грізманн готовий до конкуренції з Неймаром в атакувальній ланці каталонців.

Грізманн не проти можливого приходу Неймара в Барселону, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що француз розуміє, що поява бразильця багато дасть Барселоні в атаці, та сприймає його можливий прихід як посилення, а не загрозу своїм позиціям. Окрім того, Грізманн вважає, що навіть разом з Неймаром в складі йому знайдеться місце на полі.

До слова, Антуан провів 24 поєдинки за Барселону в поточному сезоні, відзначившись 8 голами та 4 результативними передачами.

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