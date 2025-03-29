Атлетіко зіграв внічию з Еспаньйолом (1:1) у 29-му турі Ла Ліги. У стартовому складі "матрацників" вийшов Антуан Грізманн.

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Ця зустріч стала для французького нападника 521-ю у Ла Лізі за всю його кар'єру. Таким чином, Антуан Грізманн встановив рекорд за матчами у змаганні серед іноземців. Він обійшов за цим показником Ліонеля Мессі, який зіграв у 520 іграх.

До слова, за Атлетіко у поточному сезоні в Ла Лізі француз провів 28 зустрічей. В його активі вісім голів та п'ять результативних передач.

Атлетіко зіграв внічию з Еспаньйолом і наблизився до краху в чемпіонських перегонах, Реал Сосьєдад переміг Вальядолід