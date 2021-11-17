Грізманн отримав додаткову дискваліфікацію за звірячий фол у Лізі чемпіонів
Форвард Атлетіко Антуан Грізманн не допоможе команді у поєдинку 5-го туру ЛЧ проти Мілана.
30-річний француз жорстко влетів в обличчя Роберто Фірміно у зустрічі проти Ліверпуля (2:3), за що отримав вилучення. Відповідно, він пропускав матч-відповідь з мерсисайдцями.
Як повідомляє Goal.com, Грізманн не зможе допомогти Атлетіко і в поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів проти Мілана, який відбудеться 24 листопада. УЄФА дискваліфікував його на один матч, про що "матрацники" вже були проінформовані.
Поточний сезон Антуан проводить в мадридському гранді на правах оренди з Барселони. Він зіграв 15 зустрічей, у яких забив 5 м'ячів та віддав один результативний пас.
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