Грізманн не з'явився на базі Атлетіко для початку передсезонної підготовки

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн на фоні переговорів із Барселоною не приїхав на базу "матрацників" для початку передсезонних зборів.

Мадридський Атлетіко вийшов з відпустки для початку підготовки до сезону 2019/20. Як повідомляє Mundo Deportivo, на тренувальну базу не прибув нападник Антуан Грізманн.

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Раніше "матрацники" зобов'язали француза прибути на тренування через пекельний конфлікт із Барселоною. Мадридці звинуватили футболіста та "блаугранас" у неповазі до себе і вимагають у каталонців виплатити суму у розмірі 120 млн євро одним траншем.

Пізніше Грізманн заявив через своїх агентів, що сплатить 120 млн євро і викупить свій контракт, використавши юридичний трюк.