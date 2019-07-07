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Грізманн не з'явився на базі Атлетіко для початку передсезонної підготовки

7 липня 23:33 201 Читать на русском
Грізманн не з'явився на базі Атлетіко для початку передсезонної підготовки
Антуан Грізманн / ФК Атлетіко

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн на фоні переговорів із Барселоною не приїхав на базу "матрацників" для початку передсезонних зборів.

Мадридський Атлетіко вийшов з відпустки для початку підготовки до сезону 2019/20. Як повідомляє Mundo Deportivo, на тренувальну базу не прибув нападник Антуан Грізманн.

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Раніше "матрацники" зобов'язали француза прибути на тренування через пекельний конфлікт із Барселоною. Мадридці звинуватили футболіста та "блаугранас" у неповазі до себе і вимагають у каталонців виплатити суму у розмірі 120 млн євро одним траншем.

Пізніше Грізманн заявив через своїх агентів, що сплатить 120 млн євро і викупить свій контракт, використавши юридичний трюк.

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Іспанія Трансфери Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Барселона Барселона Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко
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