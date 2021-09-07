"Сталося те, про що ми вже говорили. На нас здійснювався тиск: або ми підпишемо угоду з фондом CVC, або не вкладемося в фінансовий фейр-плей. Не було інших варіантів.

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Була попередня домовленість, і ми потиснули один одному руки. Було кілька угод, і Ла Ліга, здавалося, прийняла їх, але потім вони відмовилися від них без угоди з CVC. Ми не відчували, що ситуація може покращитися, тому поклали кінець цій історії.

Навіть з відходом Грізманна і скороченням зарплат, на які пішли капітани лідери клубу, Мессі не міг залишитися. Але все-таки було важливо скоротити зарплатну відомість, тому що у наступному році ми можемо бути більш амбіційними", – цитує Лапорту Marca.

Нагадаємо, Барса повернула Грізманна в Атлетіко, а Мессі на правах вільного агента приєднався до ПСЖ.

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