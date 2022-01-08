"Я сподіваюся, що Атлетіко буде зацікавлений у мені доти, доки я буду здатний підтримувати темп гри та відповідати рівню вимог. Я хочу написати ще одну гарну історію.

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Я почуваюся тут найбільш комфортно, я щасливий, і я не хочу знову міняти клуби", – цитує Грізманна Transfermarkt.

Нагадаємо, Антуан захищає кольори Атлетіко на правах оренди, а контракт гравця належить Барсі. Мадридський клуб має право викупу 30-річного француза.

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