"Барселона облажалася. Ми розсерджені і засмучені. Коли програєш в фіналі, відчуваєш всі погані почуття, які тільки можуть бути. Ми знаємо, що команди Марселіно грають дуже добре. Атлетік бореться до останньої хвилини, вони роблять це чудово.

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Я думаю, що ми погано оборонялися. Ніхто не підказував один одному. Це дуже важливий момент, який визначає результат матчу. У ситуаціях, коли втрачається м'яч, коли потрібно прискорюватися, хтось повинен кричати. Іноді гравці кричать, іноді – ні", – наводить слова Грізманна El Pais.

Нагадаємо, Барселона поступилась Атлетіку в матчі за Суперкубок Іспанії (2:3), а Грізманн забив дубль у складі каталонців.

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