"Мбаппе змінився з 2018 року і як гравець, і як людина. Ми частіше бачимо його у колективі, він багато говорить, ділиться радістю.

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Він знає, що це важливо для нас, і усвідомлює, що за будь-яким його жестом на полі та за його межами спостерігають ЗМІ, уболівальники та товариші по команді. Його не можна ні в чому звинувачувати.

Ми з Кіліаном мало грали разом, і нам важко налагодити взаємодію на полі, але це прийде. Я починаю розуміти його гру і те, що йому потрібно. З кожним матчем стає простіше", – цитує Грізманна Marca.

Нагадаємо, Франція вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2022 з першої сходинки своєї групи, набравши 6 очок. У плей-офф підопічні Дідьє Дешама зіграють з Польщею. Поєдинок відбудеться у неділю, 4 грудня, о 17:00.

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