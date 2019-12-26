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Грізманн: Можливо, ми більше ніколи не побачимо такого гравця, як Мессі

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Грізманн: Можливо, ми більше ніколи не побачимо такого гравця, як Мессі
Антуан Грізманн і Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Форвард збірної Франції та каталонської Барселони Антуан Грізманн поділився думкою щодо свого одноклубника – аргентинського нападника Ліонеля Мессі.

"Можливо, ми більше ніколи не побачимо такого гравця, як Мессі. Або ж він з'явиться через 40 років. Ми – його партнери по команді, насолоджуємося футболом разом з Лео.

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Він приносить задоволення своєю грою уболівальникам і тренерам. Він вміє робити з м'ячем неймовірні речі", – наводить слова Грізманна видання Sport.es.

У поточному сезоні 32-річний Мессі взяв участь в 13 матчах Прімери, в яких забив 13 голів, а також віддав шість результативних передач. 28-річний Грізманн провів 17 матчів, забив сім м'ячів і віддав чотири асисти.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона Іспанія
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