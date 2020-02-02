Грізманн може стати головною зіркою клубу Бекхема, – L'Equipe

Співвласник клубу Інтер Маямі Девід Бекхем прагне переконати нападника іспанської Барселони Антуана Грізманна перебратися за океан.

Флоридці зацікавлені в придбанні чемпіона світу, повідомляє L'Equipe.

Вілліан не збирається продовжувати контракт із Челсі і вже прийняв рішення щодо свого майбутнього, – Marca

Переконати Грізманна в доцільності переїзду до північноамериканської МЛС готовий взятися особисто акціонер "чапель" Девід Бекхем. Легендарний англієць знає про любов французького нападника до НБА та відпочинку в Маямі, а тому готується використати їх як аргументи. Крім того, Інтер Маямі зробить щедру фінансову пропозицію. На заваді трансферу Грізманна може стати чинний до 2024 року контракт із Барселоною і грандіозна клаусула в розмірі 800 млн євро.

У нинішньому сезоні французький форвард провів за "блаугранас" 20 матчів у Ла Лізі, в яких забив 7 м'ячів та оформив 5 асистів.

Барселона шокує трансфером кривдника України – Бартомеу перемагає Манчестер Сіті, але ЗМІ обурюються