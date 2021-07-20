Барселона та Атлетіко можуть відновити переговори стосовно обміну Грізманна на Сауля, інформує Marca.

Барселона відмовилась від обміну Грізманна на Сауля

Визначальним фактором у перемовинах стане позиція француза. Антуан має ще 3 роки контракту з "блаугранас", а тому може нав'язати свою волю у переговорах із майбутнім клубом. Стверджується, що Грізманн може вплинути на те, аби відбувся його камбек в Атлетіко ще до того, як Барса розпочне переговори із ПСЖ або клубами з АПЛ.

До слова, француз провів за "блаугранас" 51 матч в усіх змаганнях у минулому сезоні, записавши до свого активу 20 голів та 13 асистів.

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