Грізманн може почати тиск на Барселону заради повернення в Атлетіко
Нападник Барселони Антуан Грізманн має намір повернутись в Атлетіко у поточне трансферне вікно.
Барселона та Атлетіко можуть відновити переговори стосовно обміну Грізманна на Сауля, інформує Marca.
Барселона відмовилась від обміну Грізманна на Сауля
Визначальним фактором у перемовинах стане позиція француза. Антуан має ще 3 роки контракту з "блаугранас", а тому може нав'язати свою волю у переговорах із майбутнім клубом. Стверджується, що Грізманн може вплинути на те, аби відбувся його камбек в Атлетіко ще до того, як Барса розпочне переговори із ПСЖ або клубами з АПЛ.
До слова, француз провів за "блаугранас" 51 матч в усіх змаганнях у минулому сезоні, записавши до свого активу 20 голів та 13 асистів.
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