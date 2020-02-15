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Грізманн: Ми з Мессі вже краще розуміємо один одного

15 лютого 23:35 370 Читать на русском
Грізманн: Ми з Мессі вже краще розуміємо один одного
Ліонель Мессі та Антуан Грізманн / Bleacher Report

Підсумовуючи матч 24 туру Ла Ліги проти Хетафе (2:1), нападник Барселони Антуан Грізманн відзначив, що він та Ліонель Мессі вже краще розуміють один одного на полі.

"Перед матчем ми розуміли, що Хетфе – дуже складний суперник. Намагалися зберігати спокій.

Барселона – Хетафе – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Я дуже щасливий. Я і моя сім'я дуже щасливі тут. Я в Барселоні вже сім місяців. Поступово ми з Мессі розуміємо один одного краще", – цитує француза El Chiringuito.

Нагадаємо, у матчі проти Хетафе Грізманн відзначився голом після передачі Мессі. Для француза це 8 взяття воріт у поточному розіграші Ла Ліги.

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