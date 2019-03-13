Грізманн: Ми облажались, і я відчуваю провину

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн взяв провину на себе за невихід "матрацників" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Атлетіко дуже багато грав від оборони, а тому дует форвардів Мората і Грізманн майже не брали участі у матчі і Антуан розчарований цим.

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"Атлетіко не потрапив у гру. Ми знали, що буде важко, але це був не наш день.



Кожен з нас розбитий і я відчуваю себе винним, тому що не зміг підлаштуватись під темп гри", – цитує Грізманна Movistar Liga de Campeones.