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Грізманн: Ми облажались, і я відчуваю провину

08:56 299 Читать на русском
Грізманн: Ми облажались, і я відчуваю провину
Антуан Грізманн / соцмережі

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн взяв провину на себе за невихід "матрацників" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

27’ Кріштіану Роналду
49’ Кріштіану Роналду
86’ Кріштіану Роналду
 

Атлетіко дуже багато грав від оборони, а тому дует форвардів Мората і Грізманн майже не брали участі у матчі і Антуан розчарований цим.

Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів

"Атлетіко не потрапив у гру. Ми знали, що буде важко, але це був не наш день.

Кожен з нас розбитий і я відчуваю себе винним, тому що не зміг підлаштуватись під темп гри", цитує Грізманна Movistar Liga de Campeones.

Теги
Атлетіко Атлетіко Ліга чемпіонів Антуан Грізманн Антуан Грізманн Ювентус - Атлетіко
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