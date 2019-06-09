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Грізманн: Мені доведеться піти на жертви заради нового клубу

19:54 569 Читать на русском
Грізманн: Мені доведеться піти на жертви заради нового клубу
Антуан Грізманн / Фото Marca

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн продовжує інтригувати вболівальників щодо свого майбутнього.

"Я знаю, куди я хочу перейти. Але я також знаю, на які жертви мені доведеться піти, щоб потрапити туди.

Грізманн домовився про контракт з Барселоною ще півроку тому – Атлетіко може поскаржитись на каталонців

Прошу трохи терпіння. Як тільки я зможу назвати команду, я зроблю це із задоволенням", – цитує Грізманна Telefoot.

У ЗМІ основним претендентом на французького форварда називають Барселону, але також поруч з новинами про Антуана з'являються назви ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, минулого місяця Грізманн офіційно оголосив, що покине "матрацників" цього міжсезоння.

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Трансфери Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії
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