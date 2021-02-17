Нападник Барселони Антуан Грізманн висловився про форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе після очної зустрічі в 1/8 фіналу ЛЧ.

"Я радий за нього. Його багато критикували останнім часом. Як тільки Мбаппе грає гірше, його критикують. Це доволі просто.

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Але я переконаний, що у ПСЖ є майбутня зірка, яка буде на рівні Мессі та Роналду. Він провів справді блискучий матч", – наводить слова Грізманна Goal з посиланням на RMC Sport.

Нагадаємо, в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ на Камп Ноу розгромив Барселону з рахунком 4:1. У складі парижан хет-трик оформив Кіліан Мбаппе. Матч-відповідь відбудеться 10 березня у Парижі.

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