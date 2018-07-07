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Грізманн: Хочеться, щоб мрії жили якомога довше

6 липня 22:57 105 Читать на русском
Грізманн: Хочеться, щоб мрії жили якомога довше

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн прокоментував вихід своєї національної команди в півфінал ЧС-2018.

"Я впевнений в собі і в нашій команді. Ми будемо рухатися далі по турніру і робити свою справу. Через чотири дні у нас новий матч, сподіваюся, там нас теж чекає успіх.

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Ми відсвяткували в роздягальні нашу перемогу, раділа вся команда. Я бачив уже в інтернеті, як французи радіють на вулицях в нашій країні. Розумію, що наша гра дає можливість всім їм мріяти. Хочеться, щоб ці мрії жили якомога довше", – цитує Грізманна Sport24.ru.

За вихід у фінал чемпіонату світу підопічні Дідьє Дешама посперечаються з командою Бельгії.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
Матч завершено
0 : 2
Франція
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Теги
ЧС 2018 Франція Франція Уругвай - Франція Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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