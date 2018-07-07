Грізманн: Хочеться, щоб мрії жили якомога довше

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн прокоментував вихід своєї національної команди в півфінал ЧС-2018.

"Я впевнений в собі і в нашій команді. Ми будемо рухатися далі по турніру і робити свою справу. Через чотири дні у нас новий матч, сподіваюся, там нас теж чекає успіх.

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Ми відсвяткували в роздягальні нашу перемогу, раділа вся команда. Я бачив уже в інтернеті, як французи радіють на вулицях в нашій країні. Розумію, що наша гра дає можливість всім їм мріяти. Хочеться, щоб ці мрії жили якомога довше", – цитує Грізманна Sport24.ru.

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