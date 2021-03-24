Грізманн хоче залишитись у Барселоні – каталонці мають інші плани на форварда
20:35 - Читать на русском
Нападник Барселони Антуан Грізманн комфортно почувається у команді "блаугранас".
Антуан Грізманн не має наміру прощатись з Барселоною, повідомляє журналістка Марта Каррерас для Tot costa.
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Натомість, за інформацією джерела, керівництво каталонців не виключає можливості продажу француза під час літнього трансферного вікна. Контракт 30-річного форварда з Барсою розрахований до літа 2024 року.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Грізманн провів 26 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.
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